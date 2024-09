Marta Peñate y Alexia Rivas se enzarzan en redes sociales durante el debate de 'GH': "Eres tan falsa que no me lo dices a la cara"

A la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ le dedicó uno de sus tuits en la red social ‘X’ : “Marta Peñate defendiendo el acto de 'juzgar como concursante y no como persona' estoy de acuerdo, pero cuando yo lo hice en SV con ella y con Sofía, dejó de seguirme en IG y de hablarme”, apuntaba Alexia Rivas.

Unas declaraciones a las que la aludida tardaba unos segundos en responder: “Eres tan falsa que no me lo dices a la cara cuando me viste el otro día, y me saludaste con mucho ímpetu. Lo que haces por unos RT”, empezaba diciendo.