Los colaboradores creen en el acercamiento entre Violeta y Nerea: "No me fío un pelo de ella"

Gracias a que Violeta se ha tenido que poner bajo la piel de Ainara, y hacer que no conocía a nadie dentro de la casa, ha facilitado las cosas para que haya un acercamiento entre ellas dos. En varias ocasiones las jóvenes han tenido actitudes de cercanía hasta hace poco que han tenido una charla como si fueran amigas de toda la vida al haber confesado no sentir simpatía por la hija de José Galera y esta coincidencia parece ser que las ha unido un poco más. Pero eso está por verse ya que Nerea aun marca ciertas distancia y ha criticado en otras ocasiones a su ex amiga.