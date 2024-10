Maica pone a prueba su inglés y nos deja un divertido momento para el recuerdo en 'GH': "A diamond only can be scratch by another diamond"

Maica nos ha dejado una vez más uno de los momentazos de esta edición de 'Gran Hermano' junto a Daniela

Daniela saca a relucir su inglés y practica junto a Maica la que será una frase talismán para ellas

¡Maica en estado puro! Su momentazo limpiando la casa secreta de 'GH': "Esto es un saco de microorganismos vivos"

Maica sigue aumentando momentazos a su larga lista desde que su aventura comenzó en 'Gran Hermano'. El último, junto a su gran amiga Daniela en el confesionario ante el Súper. La concursante colombiana le daba las gracias a Maica ante todo por haberla dejado un hueco en su habitación. La ingeniera química matizaba que había sido en su cama: "¿Tú sabes lo que me cuesta esto?".

Pero el show no acababa aquí. Ya en la casa de 'Gran Hermano', Maica le confesaba a Daniela que estaba muy preocupada por una cosa que no le había dicho a nadie de puertas de Guadalix de la Sierra para dentro: "Adrián me dijo que sin sus rituales no salía de casa". "¿Te los hago?", le preguntaba Maica a Daniela. Estas últimas palabras creaban una confusión en Daniela: "¿De los ojos?". "No, que si te lo hago", matizaba Maica, para añadir posteriormente que se quedó "blanca".

Además, la joven le preguntaba a Daniela la posibilidad de pedir una hora sin cámaras para hablar tranquilamente de los rituales. Las dos se partían de risa al pensar que no las iban a dar ese privilegio ante tal tontería. Y es que la química, el 'feeling' y el entendimiento entre las dos es muy grande. Cada vez pasan más momentos juntas y las risas cada vez que las vemos están aseguradas.

Maica pone a prueba su inglés

De nuevo en el confesionario, Maica le recordaba a su gran amiga lo que le tiene dicho por las noches: "Un diamante no puede rayar a otro diamante". Esto era inmediatamente traducido por Daniela: "A diamond only can be scratch by another diamond". Maica se quedaba en shock al no entender nada: "Pues eso Súper". Esta misma frase, Maica y Daniela la practicaban en la casa de Guadalix entre risas: "A diamond only...". "¡Uy, qué difícil es el verbo rayar en inglés!", confesaba Maica en el confe.