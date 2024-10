Marta Peñate y Alexia Rivas se enzarzan en redes sociales durante el debate de 'GH': "Eres tan falsa que no me lo dices a la cara"

La colaboradora de 'El Debate de Gran Hermano' ha reactivado su discusión pública con la exconcursante de 'Supervivientes 2021'

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha mostrado sus pruebas para desmontar el último argumento de la colaboradora de 'Vamos a ver'

Marta Peñate y Alexia Rivas han tenido un rifirrafe en la red social X con el que se ha evidenciado que el buen rollo entre ellas es cosa del pasado. Todo comenzó porque la canaria dijo en 'El Debate de GH' que había que juzgar al concursante y no a la persona; un comentario que molestó a la de Ponferrada, que aseguró entonces en el antiguo Twitter que la novia de Tony Spina le dejó de seguir en redes y de hablar porque no la apoyó en 'Supervivientes All Stars' y se posicionó al lado de Sofía Suescun.

"Eres tan falsa que no me lo dices en la cara cuando me viste el otro día, y me saludaste con mucho ímpetu, lo que hace una por unos RT. A ti te dejé de seguir porque como amiga no vales nada. Punto", le contestó entonces Marta Peñate, ante lo que Alexia replicó: "Tiendes a abaratar demasiado la palabra amistad. Un amigo no nace de coincidir quince minutos en un plató, quizás si lo entendieses, tendrías un entorno duradero".

A la exconcursante de 'Gran Hermano' no le gustó nada que pusiera en duda lo que ella sí que consideraba que había sido una amistad y unas horas después de esta contestación de la colaboradora de 'Vamos a ver' ha sacado lo que considera las pruebas de que esa amistad sí que existió. Se trata de una serie de fotos y vídeos que se tomaron en el pasado cuando coincidieron en diversos platós de televisión.

"'Tiendes a abaratar el concepto de amistad'. No, lo que me cuesta es diferenciar la amistad del interés. Código de descuento: MARTA20, publi", añadía Marta a su tuit; un comentario con el que mostraba que sentía que para Alexia su relación había sido una relación comercial más. Algunos seguidores de la polémica le señalaban que había sido original en su contraataque pero que precisamente parecía darle la razón a la de Ponferrada al compartir únicamente fotos en las que aparecen en un plató o en un evento siendo compañeras de trabajo y no haciendo planes como amigas.