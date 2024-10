Daniela acusa a uno de sus compañeros de estarle haciendo la pelota: "Solo le importan las nominaciones"

"Desde que el otro día me salvaron está haciéndome la pelota porque ve que estaño cambiando las cosas, entre Elsa y los gritos... Pero él se cree que yo no me doy cuenta. Ellos se mueven por estrategia y nosotros actuaremos en consecuencia, pero no debería ser así. Hay que nominar con lo que uno ve y siente, pero yo no voy a caer en su juego", expresaba Daniela a su íntimo amigo Óscar. La concursante se estaba refiriendo a Ruvens , al que acusa de "pensar solo en las nominaciones".

Óscar ve a su amiga "más tranquila y asentada que antes". "Hombre, a mí me hicieron pequeña y desconfiar como persona, me hicieron pensar que no merecía estar aquí. Pero desde que he visto que me he salvado y que la gente me apoya soy otra persona", reflexionaba ella. ¿Estamos ante la nueva Daniela?