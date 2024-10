Gran Hermano, en directo: sigue la cuenta atrás

09:19 H El salvador

Jorge le cuenta, ahora a Juan, lo que ha pasado esta noche y vuelve a relatar la fatídica cadena de acontecimientos no sucedidos hasta perder la prueba y, que si no llega a ser porque él estaba develado y despertó a Nerea, "la prueba estaba perdida".

"Son 50 segundos, ¿no?", pregunta Juan bastante dormido, pero las neuronas con la función suma activada. Pero a Jorge le gusta más la idea de la prueba perdida si no llega a ser por él, salvador, que si no despierta a Nerea, Nerea no despierta a Adrián, Adrián no despierta a Juan y así hasta perder la prueba.

Siempre hay más lecturas: si no llegan a cuchichear en el dormitorio, Jorge no se desvela y no podría haber salvado la prueba. Ahora los salvadores son los cuchicheadores.

Es por llevar la contraria. Jorge necesita dormir.