Maica se pronuncia sobre el cortejo que recibe por parte de Jorge: "Es elegante"

Jorge y Maica son dos de los concursantes que han sido elegidos para continuar en el concurso. Ambos se han salvado gracias a los votos que han recibido por la audiencia de 'Gran Hermano' . Sin embargo, no es el único aspecto que les une en el programa, ya que el militar ha comenzado a sentir algo .

Desde que comenzó el reality show, Maica siempre ha tenido un continuo tira y afloja con Adrián . El concursante se ha fijado en ella, pero Maica se ha ido agobiando con la situación. La participante no está interesada por el boxeador y Adrián ha sentido celos en alguna ocasión cuando Maica se ha sentado a hablar con Jorge.

El 'pistolero del amor' se ha ido acercado a Maica y le ha preguntado por sus aficiones. "Montar a caballo desde pequeña, el monte me gusta mucho..." le ha explicado Maica en el jardín. Tras esto, Maica y Óscar han ido al confesionario para hablar sobre la situación. "A Jorge le gusto", ha comentado Maica a su compañero.

Maica le ha dejado claro al Súper que ella no siente algo más por Jorge , ya que solo le ve como un buen amigo: "Yo considero que no, que simplemente tenemos una relación de amistad en la que conectamos hablando". Óscar le ha insistido a Maica en que tiene que hablar con él.

"Me llevo muy bien con ella, coincidimos en muchas cosas y hablamos el otro día de las formas de ver la vida. He tenido una conexión mucho más grande con Maica por su personalidad y creo que tiene valores que los comparto. Me gusta como es", ha explicado Jorge.