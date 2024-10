Violeta, sobre su situación con Edi: "Si él viviese en Madrid y no tuviera hijos..."

Durante la noche del pasado miércoles, Edi y Violeta estuvieron muy arropados, aunque no llegó a más. Unos cuantos besos y abrazos. Esta mañana, Violeta se ha tumbado para aprovechar el sol y les ha contado a Vanessa y a Jorge las contradicciones que tiene con el concursante de Fisterra. Violeta asegura "no querer ni relación ni nada", pero le gusta Edi. Todo esto lo hemos podido saber gracias al minutado de 'GH' de este jueves.

Tanto Violeta como Vanessa se unen a Jorge para tomar un poco el sol en el jardín de la casa. Es entonces cuando la concursante madrileña les cuenta todo lo que ocurrió la pasada noche con Edi, desde su historial de besos hasta el enfado que tuvo Violeta. "Llego del baño y me lo encuentro ahí en mi cama tumbado. Arropao. Yo le dije que no. ", cuenta la concursante madrileña sobre su enfado con Edi.

Sin embargo, el enfado pareció durar poco, puesto que Edi y Violeta acabaron durmiendo uno al lado del otro, aunque con límites : "Le puse una línea que no podía trazar y de ahí no podía pasar. Hemos dormido con el brazo encima y poco más", explicaba Violeta a Vanessa entre risas.

Violeta se encuentra muy bien con Edi. Aunque la concursante tiene muchas dudas. Por un lado, Violeta asegura que "no quiere relación ni nada", pero, por otro lado, parece estar enamorada del concursante de Fisterra. "A mí realmente este chico me gusta, y si él viviese en Madrid y no tuviese hijos, pues probablemente tendría una relación con él", desvela Violeta a Vanessa y Jorge.