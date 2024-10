Las lágrimas de Violeta ante la gran decepción de Jorge con ella en directo: "Igual no eres tan amigo mío"

Vanessa y las hermanas confirmaban que eran un trió y, por tanto se confirmaba que Javier y Jorge eran los nominados directos. "Me gustaría cómo se ha conformado ese cambio", entonaba Jorge Javier Vázquez y Lucía se pronunciaba sobre esto: "Lo he decidido yo porque, al final, con Vanessa tengo más afinidad que con Jorge , por lo tanto somos las tres. Lo siento por ambos, pero es de corazón".

Tras esto, el presentador preguntaba a Jorge qué pensaba sobre lo ocurrido: "Me había puesto con ellas porque yo esperaba estar con una persona que yo he apoyado desde el principio, hoy me ha faltado este apoyo y como estaban Lucía y Silvia solas me han dicho si me quería unir a ellas".