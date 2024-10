Gran Hermano, en directo: se están tomando la prueba en serio

08:40 H A Silvia no le gusta lo que está haciendo Edi

Juan ya ha pulsado y Silvia y Nerea esperan en el salón. Silvia se alegra de no estar nominadas ni ella ni su hermana. Le comenta a Nerea que no le sentó muy bien la reacción de Vanessa anoche al salir nominada ella junto a Javi porque le estuvo preguntando que a quiénes habían nominado. Silvia habla en pro de las dinámicas del concurso para que no salgan nominados siempre los mismos y estén todos en igualdad de condiciones.

Tampoco le gusta lo que está pasando entre Edi y Violeta. No le gusta por parte de él. Le parece que él es más mayor y debiera saber que Violeta se está pillando. Opina que lo de Violeta es normal, porque es más joven y dice que cuando uno es mas joven suele ser más enamoradizo. Insiste en que quedan como amigos y lueg vuelven. "Ya ha pasado dos veces", le dice a Nerea.

Comentan también: "este Ruvens, se ha quedado con Óscar en el salón. Ya verás al final estos dos". No sé qué han querido decir. O igual sí. Yo no digo nada. Ya se verá.