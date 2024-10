Adrián nota a Maica distanciada de su grupo en la casa

Maica lo tiene claro: "No voy a ir con nadie por miedo o compromiso"

Tras una gala llena de emociones, los concursantes se quedaron muy pensativos con la expulsión de Maite, que venía seguida de la de Elsa. El hecho de que dos de los pilares fuertes de la llamada 'habitación azul' ha supuesto un antes y un después en la casa. Para algunos concursantes, se han iniciado unos acercamientos 'sospechosos'. Gracias al 24 horas, sabemos qué hablaron Maica y Adrián en la gala al respecto.

Adrián le señalaba a Maica en la cocina que en su grupo habían hablado de que percibían que ella se había alejado de ellos. "No voy a ir a nadie por compromiso, porque me vaya a nominar o no... Que hace que no voy un montón de días. ¿Cuántos? ¿Dos?", reaccionaba ella. Maica no se cortó entonces de explicarle que después de ver "lo que hicieron con Violeta" no se fiaba mucho del grupo.

Pero Maica tenía motivos más allá. "Me hubiera gustado ir a vuestra "habitación azul" pero a mí se me despotricó en la mesa cuando 'supuestamente' hice una estrategia y resulta que había una estrategia previa. Sinceramente, no voy a ser falsa. No por a ir para que no se me nomine. Yo me llevo bien con todo el mundo pero si me apetece ir más con una persona que con otra, voy a ir", argumentó la concursante muy rotunda.

Maica, contundente con Adrián: "Hay que ser como cada uno es"

Adrián respondía dándole la razón y reconocía que se había asustado en la gala. "Tenía miedo porque decía: si se salvan tres, esa habitación pues va a tirar...", dejaba caer pensando en que la habitación azul empezase a ser minoría. "Pues igual que vosotros. Así que no me vengas cada vez que han dicho de estrategia porque yo he dicho que no", le paró Maica. "Yo me entero de todo pero luego hago lo que me sale", aseguró Adrián.

Para Maica, "en la casa se respira miedo" y ha visto acercamientos que le han descuadrado. "No entiendo la necesidad de ir con esa estrategia. Si al final quien decide es España", comentó. "Cada uno se lo toma a su manera. Tú haces lo que vives del corazón, sigue viviéndolo así. Yo me he puesto nervioso cuando hemos entrado ahí porque impacta. Pero estoy tranquilo con lo que he hecho. Uno está intranquilo porque no está seguro de lo que está haciendo. Es normal ponerse nervioso porque no sabemos lo que se ve en los resúmenes", opinó su compañero.

"Al final tienes que tener una actitud lineal. Es lo que te salva", remató Adrián. "¿Cómo que lineal? ¡Tú tienes que ser tú!", sentenció Maica, a la que después le sonó l botón de la prueba semanal y tuvo que ir corriendo.

