La audiencia decide que Maite sea la segunda expulsada definitiva de 'Gran Hermano'

El resto de sus compañeros se convierten en concursantes definitivos del concurso: comienza la competición

Miguel Frigenti contradice a Maite sobre la razón de su expulsión y Marta Peñate hace un vaticinio

Maite se ha convertido en la segunda expulsada definitiva de 'Gran Hermano'. La cántabra de 35 años no ha conseguido formar parte de los concursantes oficiales tras la decisión de los espectadores, que votaron (nada más y nada menos que ocho millones de ellos) por sus favoritos a través de la app de mitele. Una vez en el plató, Maite ha tenido que enfrentar todas sus polémicas.

Maite se presentó al reality como una mujer sin filtros ni pelos en la lengua, y a menudo eso le ha pasado factura con algunos compañeros. Si bien es cierto que llegó a formar parte del bando mayoritario (los que coincidía que dormían en la habitación azul) en los últimos días y con la llegada de los concursantes que habían estado viviendo en la habitación secreta, las tornas parecieron cambiar.

Elsa, del grupo de Maite, se convirtió en la primera expulsada, cosa que impactó y chocó en la casa. Desde entonces, el bando contrario percibió que se les estaba empezando a 'hacer la pelota'. Sea como fuere, en estos días Maite se acercó a Óscar, con quien más había discutido en este mes, para acercar posturas, pero él se lo tomó como "una estrategia para limpiar su imagen" y descartó la conversación.

Durante la gala, los concursantes vivieron una noche de lo más tensa al tener que ir descubriendo poco a poco quiénes se quedaban en la casa oficialmente y se unían así a los primeros seis confirmados que descubrimos en 'Gran Hermano: Límite 48 horas'.

Maite, segunda expulsada definitiva de 'Gran Hermano'

A falta de averiguar si volverían a la casa o no quedaban Vanessa, Manu Vulcán y Maite. En esta ocasión, Jorge Javier Vázquez procedió a dar el nombre del expulsado. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Maite!", proclamó. Manuel rompió a llorar como nunca antes abrazándose a su compañera, mientras que Vanessa le susurró palabras de ánimo al oído.

"Sí me lo esperaba, Jorge. Por una simple cagada que hice el otro día pero como rectificar es de sabios, me quedo con eso. Con la mujer empoderada que soy. Soy una gran concursante. Sin pelos en la lengua, sin ninguna máscara. Sin victimismos. Lo siento de corazón, me llevo grandes amigos", reaccionó Maite por su parte antes de abandonar definitivamente la casa.

Jorge Javier Vázquez confiesa a Maite su decepción con ella

Cuando Maite llegó al plató, su amigo y Elsa corrieron a abrazarla y le susurraron que mantuviese la calma, entre otras cosas. En su saludo, Jorge Javier Vázquez le había anticipado que había hecho "un mal concurso", así que al comienzo de la entrevista le detalló por qué: "Son pocos rasgos de humanidad que te he visto dentro. Inexistentes, por decir de alguna manera. Yo creo que para la audiencia de 'Gran Hermano', incluido para mí, ha sido una gran decepción. Has sido maleducada, poco empática, cruel en muchas ocasiones, cero autocrítica y con un empecinamiento en ser como tú eres, con 'yo soy así', y no escuchar a nadie", le dijo en primer lugar.

Maite se quedó totalmente callada. Una vez tragó saliva, aseguró que ella se considera "una persona honrada, humilde, pura y sincera". Jorge Javier le respondió diciendo que esperaba que a partir de esta noche cambiase la percepción que tenía de sí misma.

Maite afronta las imágenes de sus críticas y actitudes hacia compañeros

Momentos más tarde, Maite visionó sus momentos más tensos y polémicos con Óscar. "Se ve lo que se quiere ver: lo feo de mí. Es una pequeña parte de mí porque es pequeña al lado del corazón que tengo", reaccionaba ella. "Le haces una peineta, le haces así, un gesto de felación, le has llamado rata... 'Gran Hermano' es convivencia también. ¿Qué clase de convivencia se puede generar con comportamientos así?", cuestionó el presentador. "La que ha tenido él conmigo", opinaba la cántabra.

A continuación, Maite dijo que se avergonzaba del "acción-reacción" por el que se había dejado llevar, asegurando que no se había dado cuenta de sus formas. "Feo lo tuyo y feo los que te reían las gracias porque te han llevado a ese debacle de concurso. Si hubiera habido alguien que de verdad te quisiera, te hubiera dicho 'Maite, no'. Y tú ahora estarías dentro", apuntó Jorge Javier. Maite de nuevo se quedaba "sin palabras".

Pero aún había más cosas que tenía que asumir Maite. Violeta fue la otra diana de sus dardos durante estas semanas mes de convivencia. De ella había llegado a decir que era "una perra faldera" que iba detrás de Edi. En el plató, Maite se justificó diciendo que es "muy de pueblo" y que a menudo utiliza frases hechas. "Nadie se merece ese juicio sumarísimo que le hicisteis en la habitación. Tú y todos los que estabais en la habitación", le reprochó Jorge Javier Vázquez a Maite.

El presentador defendía así la libertad de una persona frente a los juicios y las críticas despectivas y destructivas de compañeros. Maite aseguró que solo se había dejado guiar "por sensaciones" y por lo que le había contado Edi. "Qué curioso que no dijeras nada de Edi", reaccionó el presentador. "Sí lo dije. Dije que era muy tonto y que si se quería ir todas las noches con dolor de... pues que él sabría", contestó Maite.

Jorge afeaba entonces la "repetición de esquemas" del tipo "el muchacho es el tonto y ella la que engatusa". Presentó a Maite a la madre de Violeta y la cántabra se disculpó porque se había dejado "llevar por lo visto y no por el corazón y por conocer", pero la madre de Violeta no aceptó su perdón. "Si hay alguien noble con 22 años es mi hija", le dijo.

Durante la entrevista, Maite justificó su cotilleo en la casa señalando que había mucho tiempo libre. "No te aferres a 'todos hablamos de todos' porque vas a encontrar a concursantes que no han hecho comentarios como lo que has hecho tú de muchos", sentenció Jorge Javier Vázquez. Al final de la gala, Maite terminó la entrevista diciendo que seguía "bloqueada y con la mente en blanco".