Juan se entera de que está nominado y lanza un dardo a sus compañeros que les hace reaccionar: "Habla con propiedad"

La decisión que tomó Laura de salvarse a ella misma de las nominaciones como 'Big Bro' hacía que Juan subiera a la lista definitiva, algo que era completo secreto en la casa de Guadalix y de lo que ella se enteraba durante el directo del debate de 'Gran Hermano' en el confesionario, como de que era la encargada de comunicarselo a su compañero.

Laura, tras enterarse de que Juan era el concursante afectado con su salvación, salía al salón y le desvelaba a su compañero que está nominado, algo a lo que él reaccionaba con un "me lo podía imaginar".

"Me siento bien, tranquilo, eso es lo que tiene no tener grupos. Aquí la gente se apoya en más gente para poder avanzar y yo vengo aquí compitiendo solo y llevandome a gente", le explicaba Juan a Ion Aramendi al preguntarle por cómo se sentía al saber esto.

Juan se explicaba más sobre lo dicho y aseguraba que se refería a los compañeros de "la habitación rosa", algo con lo que Maica saltaba al escucharlo: "No generalices, habla con propiedad porque estás incluyendo a gente que no. Considero que me llevo bien con todos mis compañeros, no sé de lo que habla, sé que algo se dijo pero como yo no estaba, no puedo decir más. Me siento aludida porque estoy en esa habitación".

"Acepto lo que dice, yo no voy a entrar en justificarme o buscar más pies al gato", decía Daniela y Juan iba más allá en sus palabras: "Lo que más me molesta es que gente critíca una manera de jugar y luego lo hace a las espaldas. Es lícito hacer estrategias, pero si tú critícas eso no hagas lo mismo. Yo lo digo y que se sienta quien sea aludido".

