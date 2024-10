Gran Hermano, en directo: prueba superada y Vanessa salvada de la expulsión

08:30 H Al lío

Óscar y Ruvens están repasando a sus compañeros a estas horas y sin dormir. De las mellizas Ruvens dice que le parecen sensatas y Óscar no lo niega, pero dice que Lucía le rechaza y, por tanto, Silvia tambián. "Las mellizas van de la mano, créeme que soy mellizo", dice Óscar. Hablan también de Vanessa. Óscar comenta que ha manipulado a varios compañeros y no entiende por qué. Dice que él lo vio y no entiende como los demás no. "¿Tú no la viste venir?", pregunta a Ruvens.

Ruvens le responde que siempre pensó "tú a mí no me la cuelas", pero le hacía gracia. Ahora ya no. Y hablan también de Juan. Dice Ruvens que él siempre le vio entre dos aguas y que al fin ahora se ha decidido. A lo que Óscar niega y le dice que en la otra casa Juan estaba de acuerdo en todo con Vanessa. Ruvens explica que ahora lo que ha pasado es que se ha sentido rechazado por los los de la habitación azul.

De pronto, Ruvens se da cuenta de que se les ha hecho de día y decide que va a dormir un rato. Óscar también se levanta y se encuentra su imagen en el espejo. "¿He estado hablando contigo con estos pelos?", dice Óscar mirando al Óscar del espejo. "Tranquilo, Óscar que ni con esos pelos ni con otros me conquistas", le responde Ruvens. "Ya te gustaría", cierra Óscar.