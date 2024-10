Los colaboradores de 'VAV' cuestionan a Maite tras declarar que "siente cosas por Ruvens"

A raíz de sus declaraciones, todo cambió entre ellos. Pese a que el de Albacete se mostró afectado por la salida de su amiga, quien se convirtió en la segunda eliminada del certamen, en la última gala esta ha declarado "estar decepcionada con Ruvens", al ver a su aliado acercándose a Oscar tras su expulsión. "Puedo pensar que es una estrategia por parte de Ruvens porque igual se ha visto débil, conmigo se creía fuerte, no sé por qué, a mí me ha reído las gracias sin yo ser ninguna líder, cada uno tiene su personalidad. Soy consciente de que me han reído gracias que no tienen gracia, considero que no son mis grandes amigos ni lo van a ser", señalaba.