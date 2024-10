Kike Calleja y Pepe del Real dudan sobre la continuidad de la relación de Nerea y Luis: "Ella tiene que aclararse las ideas"

En reiteradas ocasiones, la joven ha mostrado su hartazgo con Luis dentro de la casa. Desde inseguridades con la presencia de Violeta, hasta la necesidad de "tener su propio espacio", Nerea ha derramado unas cuantas lágrimas sin poder entenderse a sí misma y ha llegado al punto de plantearse su relación. "Si yo realmente estuviera enamorada de él le echaría de menos siempre, pero cuando estamos así estoy amargada. Cuando no estaba él lloraba porque le echaba muchísimo de menos pero cuando me pasan estas cosas con él me planteo todo, no puedo más", dijo tras señalar que siempre están discutiendo y esa fue una de las razones por las que rompieron en el pasado.