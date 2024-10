Javier, agotado con el alto deseo sexual de Vanessa: "Cuanto más mayor se hace, peor va"

Javier se sinceró con Adrián acerca de la libido que tenía Vanessa. El concursante prometía que él podía estar sin sexo varias semanas e incluso meses, pero que su mujer no. "Yo lo hago más por ella que por mí. Yo podría dedicarme a ser monje. Vanessa quiere su ración de 'chiqui chiqui bum bum' todos los días . Y por ella lo haría desayuno, almuerzo y cena. Qué pereza...", contó Javi en la cocina.

Momentos después, Vanessa precisamente le pidió su razón de sexo diaria. Él le dijo a su mujer que se sentía cansado para hacerlo. Después, el matrimonio le reveló a Maica, que había tenido que salirse de la habitación la noche anterior porque había comenzado su faena, que no había llegado a rematar por la baja inspiración de Javi. "Es que llega un momento que me cansa eso", no se cortó en decir.