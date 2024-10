Los dilemas de la 'sala de la gran decisión' marcan las nominaciones: "Uno está nominado y el otro salvado"

Pero Luis y Nerea y las mellizas decidían no ponerse juntos, algo por lo que les preguntaba Jorge Javier. "Por cambiar un poco", decía Luis y Silvia argumentaba: "Por si acaso, me han dado malas sensaciones esas parejas, he optado por cambiar, realmente porque no sabemos para qué son las parejas ".

Manu y Laura: "Él está salvado", tenía muy claro Laura desde el primer momento, aunque Manu no pensaba igual: "No me deja decidir, lo he intentado pero no hay manera de cambiarle la idea". Y, es que ella no daba pie a otra cosa: "Es la única persona en la casa que me hace sentir a gusto y sin él aquí creo que no sería yo, es la persona que me está ayudando a crecer personal como nunca nadie y quiero saber que se ha salvado".