Vanessa y Edi mantienen un durísimo cara a cara durante los posicionamientos: "Te ampara Javi y quieres llevarte todo su protagonismo"

Edi se muestra muy contundente y no duda en meter a Javi de por medio: la reacción de Vanessa

El enfrentamiento entre los dos concursantes ha salpicado también de pleno a Violeta: "A mí no me volvéis a meter en una discusión"

Dos nominados se salvan: el ‘Big Bro’ saca a uno de la lista y Vanessa descubre el segundo salvado en secreto

Los posicionamientos que han tenido lugar este domingo durante la gala de 'Gran Hermano: El debate' han estado llenos de tensión. Y es que los enfrentamientos entre los concursantes se han sucedido. Pero si hay uno que ha resaltado por encima del resto ha sido el de Edi y Vanessa, quienes ya han protagonizado algún que otro cara a cara en la casa de Guadalix de la Sierra.

Ion Aramendi le pedía a Vanessa que se posicionase junto al concursante que para ella debería salir fuera de la casa. Javi bromeaba, tras la fuerte discusión que había mantenido con su pareja momentos antes: "Ya pensé que se posicionaba detrás mío". "No me des ideas", aseguraba Vanessa, que se iba directa a Edi. "Creo que es mutuo. No hay una conexión ni me parece una persona clara", argumentaba la gallega.

"Realmente, de todos los compañeros, la persona que me sobra es él", añadía la mujer de Javier. Edi señalaba que es algo mutuo y que no tiene ninguna afinidad con Vanessa: "Lo que no soy es hipócrita. Es una persona que utiliza según le convenga las cosas y que no me aporta nada. Es la única persona que me sobra". Además, le daba un zasca mencionando a su pareja Javi: "Se ampara en él".

Vanessa estalla

Tras esta última frase, Vanessa estallaba: "Como si me quieres posicionar todas las semanas. Eres muy pesado". Edi se mostraba tajante y rotundo: "¿Sabes la diferencia? Que yo estoy nominado aquí porque me puse por delante de Ruvens y tú no tienes los ovarios de ponerte por delante de Javi", aseguraba Edi, haciendo referencia a las pasadas nominaciones por pareja que tuvieron lugar el pasado jueves.

No iba a ser el único zasca de Edi, recordándole a Vanessa que está salvada porque Javi solicitó el Big Bro. "Ella está aquí, tiene la suerte de que vino en pareja y le ampara Javi, que es muy buen tío. Lo siento por él, demasiado tiene que aguantar en casa como para aguantarlo aquí. Le cae bien a toda la casa y se ve condicionado por ella. Pero quien no aporta es ella (Vanessa)", subrayaba Edi. A su vez, añadía que quiere acaparar todo el protagonismo que tiene Javi.

Una discusión que salpica a Violeta

En ese momento, Vanessa tenía que escuchar de Edi que hacía continuamente un "teatro" y esta le respondía con unas palabras que involucraban de manera directa a Violeta: "Teatro haces tú que te pides la hora sin cámaras". La joven se abría paso y mostraba su hartazgo de estar siempre en medio de las discusiones entre Edi y Violeta, sin tener nada que ver.