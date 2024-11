Tía de Rubén e Izan, los niños encontrados sin vida tras la riada de Valencia: "Ha sido una agonía constante. Ahora hay mucho dolor, pero con paz"

Los familiares de los pequeños han compartido un comunicado en redes sociales agradeciendo a quienes han colaborado en la búsqueda. "Buenas, comentaros que ya han encontrado a mis sobrinos, se acabó esta puta pesadilla de 15 días de locura", ha escrito en un emotivo mensaje. " Daros las gracias a todos los voluntarios de todas las partes de España, la verdad que me quedo sin palabras por toda la ayuda que he recibido estos 15 días, súper agradecido de corazón y de por vida" , han expresado, reconociendo la solidaridad que se generó en torno a su familia.

Numerosos voluntarios acudieron a Torrent para ayudar en la búsqueda, manteniendo la esperanza de encontrar a los niños hasta el último momento. "Ahora ya podéis descansar en paz los dos juntitos, el tío ha luchado hasta el final y jamás me rendí hasta saber la noticia. Os habéis ido muy pronto, muy injustamente, pero no me olvidaré de vosotros, siempre estaréis en mi corazón y estoy seguro que nos volveremos a ver, sobrinos", han manifestado el tío. "Descansad en paz, Izan y Rubén", han concluido su mensaje.