Maica 'rompe' con Óscar: "No quiero saber nada de él con lo que me ha hecho"

Maica se sintió muy dolida con su amigo Óscar tras recibir una crítica de él delante de todos

Óscar cree que se lo tomó muy a pecho

El último 'Tribunal de los oficios' ha supuesto la ruptura de la amistad entre Maica y Óscar. El concursante le dijo a su amiga que quería que fuese Edi quien saliese escogido para repartir y dirigir las tareas semanales de la casa porque consideraba que él sí iba a "decir verdades". Con ello, Maica se lo tomó como un ataque directo a cómo había organizado ella la semana y rompió a llorar sintiéndose traicionada por su amigo al haberle hecho ese comentario delante de algunos compañeros.

Maica se marchó a la habitación llorando desconsoladamente. Le explicó a las chicas que "un amigo no hace eso a otra persona" y les aseguró que no quería ver más a Óscar. "Yo le consideraba mi amigo y mira lo que me ha hecho... ¿cómo me dices eso? Poca vergüenza", expresó la murciana. Para Daniela, Óscar "es un traidor con todas las palabras". Al resto de chicas también les pareció muy feo lo que había hecho Óscar.

Óscar no entiende a Maica

Maica siguió llorando en el confesionario. "¡Cómo le dices eso a la que supuestamente es la persona más importante de la casa!", decía indignada, asegurando que no creía merecerse que la hubiera hablado así. Adrián intentó hacer recapacitar a Maica: "Óscar jamás diría algo para herirte u ofenderte", comentó. "Me ha visto los ojos llorosos, cuando encima en público cuando he sido la única que ha estado con él. Una persona que hace eso no la quiero cerca", dictaminó ella.