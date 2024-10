Daniela se confiesa sobre la operación estética que si pudiera volver atrás no se haría: "No me acostumbro"

"He desayunado tarta de fresa con las 'fresis' y yo posteriormente me he ido a hacer ejercicio porque tengo 31 años y, obviamente, ya no soy tan fresi. Me tengo que mantener , ya sabes que el azúcar es la aceleración de las células, por lo tanto, las arrugas se marcan antes de tiempo. Una buena alimentación siempre hara que luzca más joven o más mayor", entonaba Daniela en alto en el confesionario.

Y le hacía una confesión al 'Super': "Estoy muy rayada por el tema de mi nariz porque no me gusta, bueno, no es que no me guste es que si pudiese volver hacia atrás no me la hubiese tocado, creo, porque no me acostumbro a mi nariz".