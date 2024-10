Tras hablarlo con Ruvens, el boxeador ha ido a decirle a la amiga de Daniela que no consigue dejar de pensar en ella y preguntarle si siente lo mismo: "No te consigo sacar de la cabeza. ¿Yo te gusto?" . Ante esa cuestión, ella ha respondido: "No es necesaria esa pregunta".

Una contestación que ha dejado alucinando a Naomi Asensi, que no entiende por qué la de Cartagena no le dice a Adrián que no tiene sentimientos por él y que no busca nada más que una amistad, que es lo que la ganadora de 'GH VIP 8' considera: "Tío, qué cuesta decirle que no, no entiendo nada".