Yaiza, la hermana de Edi, dice las cosas claras a la madre de Violeta en su primera vez en plató: "Hay que hablar con educación"

Laura, la madre de Violeta , no podía evitar cargar contra Edi en medio de la hora sin cámaras con su hija durante el 'Gran Hermano: Límite 48 horas', palabras que no dudaba en recriminarle Yaiza, la hermana del gallego, en su primera vez en nuestro plató.

"Yo no soy nadie para decir que salga Edi", aseguraba Laura cuando Jorge Javier Vázquez l e preguntaba por esto, momento en el que el presentador aprovechaba para presentar a la madre de Violeta y a Yaiza, hermana de Edi, que estaba por primera vez en plató, la que aseguraba que quería decirle algo.

Yaiza se mostraba dolida con las palabras que Laura entonaba sobre Edi, entre las que decía que "es más simple que un pedo". "Creo que se debería hablar con un poco más de empatía y de educación , no se deberían decir las palabras que dijiste porque la familia que estamos fuera también sufre", le recriminaba.

"Entiendo que, como madre haya cosas que te molesten y que estés nerviosa, yo también soy madre", seguía diciendo la hermana de Edi, que opinaba sobre todo lo que está pasando con Violeta dentro de la casa de Guadalix: "Creo que mi hermano peca de torpe, pero no de maldad. Es sincero con ella en todo momento, ella está más enamorada que él, pero no podemos pedirle a él que vaya a otra velocidad simplemente sinceridad, él le está diciendo que hay cariño, que hay atracción, pero no sentimientos".