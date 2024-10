Gran Hermano, en directo: turno de mañana en la prueba del cuco

08:18 H Empezamos

Buenos días! Aquí Ada de nuevo a color. El turno de noche se prepara para acostarse. Vanessa se desmaquilla mientras Javier comenta que anoche "fue una noche interesante cuanto menos". Luego Vanessa regaña a Javier por usar una toalla que no sabe de quién es: "puede haber secado el culo de alguien", le dice. Lucía la entiende. En estas están antes de irse a dormir.

En el salón Óscar, Rubens y Laura empiezan su turno a las ocho y cinco. Laura come galletas sin medida de un paquete. Le dice a Óscar: "¿sabes quién no me dejaba comer galletas de este paquete?", pregunta. "Silvia", contesta ella misma. Explica que Silvia le dijo que era para todos. "Pero yo tenía hambre", dice Laura con vocecilla de niña pequeña. De donde se deduce que Silvia también es capaz de sacar a su niña interior. Óscar mira cómo ha bajado el paquete: "eres un poco exagerada", le dice a Laura. Laura levanta el paquete, mira cuánto ha bajado y rebate: "no".