Primeras palabras de Silvia tras ver lo que se ha dicho de ella en redes: "Quiero contestar"

Silvia Cuevas Rolek se ha convertido en la primera expulsada definitiva de esta edición de 'GH' , ya que Maite y Elsa no llegaron a formar parte del casting final y salió la semana pasada Juan pudo volver a la casa porque Adrián decidió gastar en él la vida extra y que se le descontasen 150.000 euros de los 300.000 del premio en caso de que él fuera el ganador.

"Demasiado tocador, poco 'Gran Hermano'", le dijo Jorge Javier a la hermana de Lucía, que aseguró en varias ocasiones que ella no había sentido que su concurso solo estuviera basado en las horas que pasaba maquillándose: "Yo no lo he vivido así". Ahora que han pasado unas horas de esa entrevista en plató y que la joven madrileña ha podido ponerse al día y leer todo lo que se ha dicho sobre ella en las redes sociales ha reaparecido en sus stories de Instagram con un mensaje.