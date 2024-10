Javier se emociona hablando de Silvia tras su salida de la casa: "Me duele ver como regresan las injusticias y se va la bondad"

Javier y Maica le han enviado un emotivo mensaje a Silvia tras su expulsión del pasado jueves

La expulsión de Silvia de la casa de 'Gran Hermano' ha provocado mucha tristeza en algunos concursantes que estaban viviendo la experiencia junto a ella. Su hermana Lucía no ha sido la única que se ha sentido afectada por la partida de la concursante, Maica y Javier han enviado unos emotivos mensajes para la melliza.

En el momento de la expulsión, tanto Edi como Ruvens se han acercado a Lucía para consolarla. Ambos le han pedido perdón a la concursante después de que su grupo ganó la expulsión del jueves pasado. Lucía les ha comentado que no tenían que disculparse y que era normal que lo celebrasen.

No obstante, Lucía se ha sentido muy abatida por su salida: "Estoy bastante triste porque Silvia no está aquí. Me parece que se lo merecía, continuar la experiencia". Sin embargo, la melliza ha matizado que su hermana va a estar bien: "Me tranquiliza que está con su pareja, con su perrita, con mi mamá... Ella me va a defender a muerte en el plató, yo lo sé".

En el confesionario, Maica y Javier se han abierto como nunca antes. La modelo se ha dirigido a Silvia y le ha contado que iba a estar siempre con Lucía: "Decirte que no te preocupes por tu hermana, que la vamos a cuidar mucho. Ahora está un poco triste, pero yo sé que en unos días se va a recuperar. Lo has hecho genial, has sido tú siempre, sin hacer daño a nadie, sin hacer ningún comentario feo de nadie y que te quiero mucho. Un besazo y un abrazo enorme".

Por otra parte, Javier se ha emocionado mucho cuando le ha enviado el mensaje a Silvia: "Siento mucho tu partida, lo siento de corazón. Me duele ver como regresan injusticias y se va la bondad y las buenas personas. Te vamos a echar mucho de menos, aquí tienes un amigo de corazón. Un beso muy grande".

Laura Madrueño le ha señalado a Silvia que eran unos mensajes muy emotivos. Silvia no ha podido evitar emocionarse: "Les llevo a todos en mi corazón. Me emociona escuchar todas estas palabras de todos ellos". Además, ha mencionado que su hermana Lucía se siente arropada por sus compañeros.

En su llegada al plató de 'Gran Hermano', Silvia reiteraba el pasado jueves que no entendía los motivos de su expulsión. Jorge Javier Vázquez pedía entonces a Elsa que le dijese por qué podía haberse convertido en la nueva expulsada: "Creo que porque no has aportado mucho. Yo en las conversaciones que he tenido, tu persona me gusta, pero creo que no te has abierto. De ti lo que se ve desde fuera eres tú con tu hermana maquillándoos y bailando en las fiestas delante del espejo". Pero Silvia decía sentir una cosa totalmente diferente y que había "vivido la experiencia".