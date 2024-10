Violeta se desahoga con Juan y Jorge sobre las dudas que le genera la actitud de Edi

"Me siento yo rara y cuando yo empiezo así, malo...", aseguraba la concursante

Violeta no tiene claro el por qué de la actitud que está teniendo Edi en los últimas días en la casa, lo que le está generando muchas dudas, como así se lo ha hecho saber a Jorge y Juan en un momento de desahogo.

"Es como que no le reconozco, está todo el día durmiendo. Conmigo no está igual, le veo pasota", le reconocía Violeta a Juan y reflexionaba algo: "Ya me jod*, haber dado un paso adelante tan grande para que ahora..." Pero Juan intentaba que se quitase este pensamiento de la cabeza: "Eh, no. Lo que sentiste en ese momento, nunca te arrepientas de lo que has hecho".

Pero esto no se quedaba aquí para Violeta, le explicaba a Jorge cómo se ha sentido respecto a Edi: "Ayer me faltó cariño por su parte porque yo estaba mal, por la noche y en vez de estar conmigo y relajarme, ver cómo estoy, cogió y se durmió. Hoy en todo el día si no voy yo a él está todo el día dormido o tirado ahí solo".

"¿Qué sensación tienes con él?", le preguntaba Jorge y ella aseguraba que tiene "dudas". Y, cuando este le preguntaba por qué son o cómo se tomaba lo que estaba pasando en la casa y Violeta respondía que ella lo veía como algo que "iba en camino de una relación", esto sorprendía a su amigo: "¿Que iba en camino de una relación? ¿te lo has tomado así? Es muy precipitado, una persona necesita tiempo para tener una relación".

"Llevo días pensando que me he adelantado en todo eso, que no he tenido ninguna cabeza y no sé si es porque estoy negativa o porque realmente no me gusta lo que estoy viendo. Me siento yo rara y cuando yo empiezo así, malo...", le confesaba Violeta a Jorge.