Maica se emociona al pensar en su vuelta a la casa de Guadalix: "Me llevaría a Tomasso"

Maica no ha podido evitar las lágrimas al hablar con el Súper desde Italia

Además, su conexión con Tomasso ha provocado los celos de una de las concursantes italianas

Maica tiene una especial conexión con el italiano Tomasso, pero descubre que se ha besado con otra: "Es un cucaracho"

Desde que puso un pie en la casa de 'Grande Fratello', Maica está disfrutando al máximo cada momento. La murciana tiene claro que su paso por Italia es todo un regalo. Lo que no esperaba era tener una "conexión especial" con uno de los chicos de la casa. Su nombre es Tomasso, y su acercamiento con él ha provocado los celos de una de las concursantes italianas.

Pero no solo eso. Maica no ha podido evitar emocionarse al escuchar al Súper y sincerarse con él: "El día de hoy ha sido el mejor desde que estoy aquí. Me voy encariñando con la gente, hemos bailado, nos hemos reído, he hecho mi deporte...", ha comenzado.

Ha sido entonces cuando el Súper le ha preguntado a quién se llevaría a Guadalix: "Necesito un día. Estoy comprobando una cosa... Necesito asegurarme. Me llevaría a Tomasso. Tengo que comprobar que realmente no es un cucaracho".

Maica desata los celos de una concursante italiana

Tras pasar las primeras horas en la casa, Maica reconocía haber sentido con él "una energía que hacía tiempo que no notaba con un chico". Pero en una conexión con Jorge Javier, la concursante parecía cambiar de opinión y le bautizaba como "un cucaracho": "No hay suerte, esta tarde me he enterado de que se ha besado con Maria Vittoria", le contaba al presentador.

Pero lo cierto es que Maica ha sentido esa ilusión que le ha llevado a seguir investigando y a preguntarle al propio Tomasso qué hay entre él y su compañera italiana: "Me ha dicho que se dieron un beso, pero que no se entienden. Que ella es muy mayor y él muy joven. Pero esto es una explicación de un cucaracho", ha contado en el confe italiano.