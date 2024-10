Del 'edredoning' al 'moquetoning': el momento más apasionado de Shaila y Lorenzo en la moqueta del salón

"Estos dos son pareja y no dicen nada. Se están morreando. Mira, mira, mira...", ha comenzado a decir Jorge desde el jardín. Ruvens y Óscar han salido de la tienda de campaña cuando han escuchado a su compañero para mirar lo que estaba pasando en el salón y han empezado a espiarles .

"Espérate, que se han tirado al suelo. Espérate, los prismáticos", le ha dicho Ruvens a Óscar. "Se están haciendo un 'saloning", ha señalado el concursante después cuando estaba observando las caricias de los italianos. Sin embargo, Óscar le ha corregido inmediatamente: "Un 'moquetoning. Esta versión no la teníamos depurada aquí" .

De forma irónica, Ruvens ha confesado que no le gustaba la situación: "Esto de que vengan a profanar una casa no me hace gracia". Óscar le ha seguido el juego y ha comentado que en la casa ya habían pasado cosas: "Si ya estaba profanada, solo faltaba el salón". Tras esto, Vanessa y Nerea han espiado la escena desde el otro extremo de la casa.