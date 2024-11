Isa Pantoja, completamente rota contando los dramáticos episodios de Cantora: "Mi madre me dijo que me iba a devolver a Perú"

Isa Pantoja ha contado por primera vez en televisión lo que ocurrió la fatídica noche de la manguera: "Le supliqué a mi madre de rodillas que me cuidara, que no me dejara allí"

Isa ha relatado entre lágrimas cómo su hermano la obligó a quitarse la ropa y empezó a regarla: "Tenía miedo, nada más verme me dio una bofetada"

Isa Pantoja responde con dureza a Raquel Bollo: "Es mala persona, ha justificado momentos violentos hacia mí"

Uno de los episodios más duros de la infancia de Isa Pantoja, y del que hasta ahora no se ha atrevido a hablar, es sin duda el de la manguera. Han sido muchos los que han hablado sobre ese lamentable momento en el que, presuntamente, Kiko Rivera "regó" a su hermana tras descubrir que había perdido la virginidad con su novio de entonces a los 16 años de edad.

Isa, que nunca ha sido capaz de hablar de aquel fatídico episodio por su tremenda dureza, ha dado un golpe en la mesa y se ha enfrentado a su peor recuerdo harta de que otros cuestionen lo que ella vivió en Cantora. Y es que Isa vio hace tan solo unos días cómo Raquel Bollo, la que fuera amiga íntima de su madre, restaba importancia al episodio y ha contado por primera vez en televisión lo que ocurrió aquella noche de diciembre en la finca Cantora.

Todo comenzó con Isabel Pantoja y unas tijeras de cocina

"Era diciembre, había lluvia y frío y estábamos en el campo. Fue mi hermano el que llamó a mi madre para contarle que este chico y yo hemos entrado en su casa sin su autorización. Yo recuerdo que entonces ella se vino hacia mí insultándome y diciéndome de todo y me acuerdo perfectamente de que todo empezó porque ese chico había entrado en casa de mi hermano sin autorización. Pero el cabreo de ella realmente era porque yo tenía un teléfono escondido, algo que yo negué aunque lo tenía guardado en unas botas de pelo y sabía que ahí no lo iban a encontrar (...) Mi madre empezó a zarandearme preguntándome que dónde estaba el teléfono y como yo no se lo daba le pidió a una amiga que estaba allí que le diera las tijeras de la cocina. Había más gente alrededor de la mesa pero yo pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo, pero entonces la vi completamente fuera de sí y empecé a dar vueltas alrededor de la mesa (...) Me arrinconó, me cogió por la cara, yo no me dejé, empezamos las dos a forcejear pero yo lo que vi en ese momento es que puede pasar algo grave con esas tijeras. Estaban delante la amiga de mi madre, mi tío (Agustín) y más personas".

Completamente destrozada, llorando desconsolada y con una cara de evidente dolor Isa Pantoja ha relatado con todo lujo de detalles el pánico que sintió cuando su madre la zarandeó con las tijeras en la mano. Especialmente difícil fue para ella también las durísimas palabras que su madre le dijo a gritos en ese mismo momento:

"Al final decidí parar para que no pasara nada grave y fue cuando me cortó el pelo, y cuando me lo cortó me dijo 'te voy a devolver a Perú' y yo me fui corriendo para mi habitación y me encerré en el cuarto de baño, saqué el teléfono y hablé con dos amigos muy importantes para mí en ese momento y les dije que creía que me iban a pegar, les pedí que por favor al día siguiente vinieran a Cantora porque estaba sintiendo mucho miedo. Mi madre, como no conseguía que yo le diera el teléfono, me dijo que iba a llamar a mi hermano, y le debió llamar porque a los 50 minutos apareció allí mi hermano".

Kiko Rivera aparece en Cantora hecho una furia

Tras pasar casi una hora encerrada en el baño, Isa se vio frente a frente con su hermano Kiko. El DJ, que había sido avisado por su madre sobre lo que acababa de ocurrir en Cantora, apareció en la finca hecho completamente una furia:

"Mi hermano empezó a zarandear la puerta y yo decido quitar el pestillo, mi hermano abre y directamente me da una bofetada. Yo no me intento suicidar en ningún momento, como él ha contado. Él se pone a buscar el teléfono por la habitación y yo bajo corriendo por las escaleras, entonces escucho unas voces raras que no reconozco y que eran de dos chicos que no estaban antes ahí. Me asomo al salón de los toros y veo a Manuel (el hijo de Raquel Bollo) y a otro amigo de mi hermano hablando con mi tío. Rápidamente abro la puerta de la casa y salgo al porche desesperada. Eso que dice Raquel de que yo le digo a mi madre que voy a hablar en la tele mal de ella es mentira, yo en ese momento lo que quiero es irme de allí porque quiero contarle a quien sea, al primer coche que pase, lo que me estaba pasando. Sentía miedo porque pensaba que si yo contaba eso nadie me iba a creer".

Isa detalla entre lágrimas el episodio de la manguera

Cuando parecía que la pesadilla vivida aquella noche en Cantora no podía ir a más, Isa Pantoja se armaba de valor y, para horror de los colaboradores del programa, empezaba a relatar el lamentable episodio de la manguera en el que, en sus propias palabras, se queda en sujetador y bragas en el porche en pleno diciembre:

"Me doy la vuelta y estaban allí mi madre y mi hermano. Mi hermano me dice que me quite la ropa y que ande. Mi hermano desenrolla la manguera y yo me quedo en sujetador y en bragas, el móvil lo dejo metido en la bota. En ese momento mi madre le dice 'Kiko, yo no puedo ver esto' y mi hermano le dice 'pues vete', y mi madre se echa las manos a la cabeza y se va, me deja allí sola. Entonces yo le grito 'dijiste que siempre estarías cuidándome".

Es entonces cuando Kiko Rivera, según las palabras de la propia Isa, empieza a rociarla con agua fría mientras el resto de personas de la casa ignoran sus gritos de auxilio: