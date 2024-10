Maica rompe a llorar al descubrir la confesión de Tomasso y sus lágrimas ante su marcha de Italia: "Estoy en 'shock"

Maica y Tomasso estaban cada vez más cerca y ella ha salido de la casa de Italia sin poder despedirse

El italiano se quedaba roto al saber que Maica no iba a volver y decía unas bonitas palabras sobre ella

Maica se emociona al pensar en su vuelta a la casa de Guadalix: "Me llevaría a Tomasso"

Maica ha tenido una especial conexión con Tomasso en su intercambio a 'Grande Fratello' en Italia y, pese a que se enteraba de que este se había besado con una de sus compañeras, ha seguido habiendo una conexión especial entre ellos. Tanto es así que Tomasso no podía contener las lágrimas con la vuelta de la concursante a España y al no poder despedirse de ella, algo a lo que reaccionaba ella durante la gala.

"Es muy mono, se me va la vista, cada día le veo más guapo", confesaba Maica en el confesionario de 'Grande Fratello', la que parece que ha sentido mariposas con el italiano: "Le he mirado a los ojos y me ha dado una cosa por aquí..."

Y ambos se mostraban muy juntos. "Te miro a los ojos y sé que eres una buena persona", le confesaba él, que decidía darle explicaciones a Maica, en la intimidad de la sauna, asegurando que no tiene sentimientos por la compañera a la que besó: "Algunas veces yo soy un cucaracho, con María Victoria he visto que nos atraemos, pero somos opuestos, nos peleamos siempre, seguro que nosotros no podemos estar juntos".

"Creo que no es cucaracho, pero tiene que madurar un poquito", era la conclusión que sacaba ella, que lo que si quedaba claro es que Tomasso algo le ha removido: "He estado dos años sin que me guste realmente y encima es alguien de Italia".

Lo que no se esperaba Maica es que iba a tener que marcharse de la casa de Italia sin poder decir adiós a Tomasso ni a sus compañeros. "No puedo irme sin despedirme, me sabe fatal, tengo sus ojos en mi cabeza", decía ella en el confesionario, pero tenía que ser así.

Maica se sincera con Jorge Javier Vázquez en su vuelta a la casa de Guadalix

Ya en España y desde el confesionario de la casa de Guadalix, antes de volver a encontrarse con sus compañeros, Maica hablaba con Jorge Javier, al que aseguraba que ha sido una "experiencia maravillosa".

"¿Estaba tan bueno en persona como por la tele?", le preguntaba directamente el presentador y ella contestaba con risa nerviosa: "Ay, Jorge, pues sí, un poco". Del que aseguraba que es un chico muy aseado: "Se ducha dos veces al día, se depila, deja por la mañana que la cama se ventile".

Maica, que cuando Jorge Javier le preguntaba por el italiano, aseguraba que le daba mucha pena no poder despedirse de ellos, iba a poder ver las imágenes de la reacción de algunos de sus compañeros, entre los que estaba Tommaso y no se esperaba para nada lo que iba a ver.

Las lágrimas de Tomasso con su marcha de Italia dejan a Maica en 'shock'

Desde el confesionario les comunicaban la marcha de Maica y muchos se preguntaban el motivo de marcharse así, Tomasso llegaba a preguntarse si tenía algo que ver con él y se quedaba completamente roto, entre lágrimas, donde confesaba lo que ha llegado a sentir por ella: "Es una chica bellísima, simpática, graciosa y nada creída. Me gusta".