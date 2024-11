Ruvens carga contra los privilegios de Daniela, nominada a perpetuidad

Tras ser repescado, Ruvens lanzaba un mensaje contra Daniela para acabar con los privilegios en esa casa. Lo dice el mismo concursante que se ha beneficiado de que el “Bigbro” cayera del lado del grupo azul utilizando todo tipo de estratagemas, en algunos casos bordeando lo permitido, si no haciendo trampa directamente. Por otra parte, no hay privilegio mayor que ser repescado . Ya quisiera Manu gozar de una segunda oportunidad, aunque para lograrlo necesitara el apoyo de un 63 % de los votos, que fue el porcentaje por el cual Ruvens ha vuelto a la casa.

Daniela tiene en su mano salvar a Adrián o a Laura. Sospecho que se decantará por el primero , aunque cualquiera se fía de lo que haga ella. Es imprevisible y ayer mismo contaba que había prescindido de la amiga que iba a defenderla en plató por lo que le dijo una médium. A saber lo que el universo recomendará hacer a Daniela, por lo que cualquier cosa puede pasar. Solo tengo claro que no salvará a Edi en ningún caso, por lo que es el voto más seguro para esa parte de la audiencia decidida a que Daniela se salve. También sería romper otra pareja, con lo cual solo quedaría la de Nerea y Luis , que venía ya formada de fuera. A Óscar y Ruvens no les considero por respeto a este último, que siempre ha negado cualquier posibilidad en ese aspecto.

Ruvens había comenzado ya su campaña contra Maica y Daniela durante la semana. Lo había hecho con tal ferocidad que igual termina volviendo con la misma fuerza en su contra. No ha valorado que una parte importante de la audiencia valora que cada concursante tenga su estrategia siempre y cuando nunca perturben la buena convivencia . Este es un reality de convivencia, aunque en ningún lado se dice que esta deba ser buena. No importa si la dirección del programa prefiere una cosa u otra, lo que manda es la opinión de la audiencia, en cuyas manos está el destino de todos, tanto de Daniela como de Ruvens, y los demás.

Por mucho que Daniela esté eternamente nominada (lo que siempre se ha tenido como un duro castigo y Ruvens llama “privilegio”), o que pidan algunos concursantes su expulsión, aquí solo manda la audiencia con sus votos. Alguien debería aconsejar a Ruvens que se tranquilizara un poquito y no siguiera haciendo grandes a Daniela y Maica. Dice que están crecidas y tienen un excesivo protagonismo, pero es él quien se lo está dando. Bueno, él y sus amigos Edi y Óscar. Si siguen obsesionados con sus más peligrosas rivales van a terminar consiguiendo el efecto contrario al pretendido, y es que la audiencia empatice con ellas. La audiencia no empatiza con facilidad, pero cuando lo hace no ceja en el empeño hasta llevar en palmitas al concursante atacado camino a la final.

Las fuerzas del equipo azul se debilitan y terminarían de flaquear si sale Edi la próxima semana. De momento, ayer causó baja Manu, aunque llevaba unos días más interesado en reparar sus errores con Laura que en cualquier otra cosa. En previsión de salir ayer preguntaba a Laura si los días que estuvo fuera tuvo algo de índole sexual con alguien. La respuesta dubitativa y poco firme le hizo dudar , pero no pretendía cuestionar la lealtad de Laura con esa pregunta. Solo era una forma de introducir la promesa de que va a esperarla fuera y la respetará no teniendo nada con nadie. A consecuencia de su torpe planteamiento ahora tendrá la duda de si ella ha tenido algo en la semana anterior a su resurrección y puede parecer que centraba sus preocupaciones en esto en lugar de algo con una mayor trascendencia.

Con la salida de Manu se debilita una vez un grupo que parecía disuelto tras las consecutivas salidas de Laura y Ruvens, pero de algún modo reconstituido al regresar ambos a la casa. La salida de Laura o Edi asestaría un golpe definitivo a los azules , aunque lo compensa que Ruvens siga maquinando para mover los hilos de la casa, algo que no ha llegado a lograr nunca, posiblemente por falta de talento para ello. Los equilibrios se desordenan y vuelven a colocar con bastante facilidad en esa casa. Al principio de esta semana parecía estar patas arriba, aunque el miércoles ya se había colocado todo en su sitio. Solamente inquieta cuál será el próximo paso de Ruvens, porque sigue intentando marcarle el paso incluso a quienes no son afines.

Ayer Ruvens afeaba a Adrián que se relacionase con Lucía . O sea, ya quieren controlar hasta con quién habla la peña. Si deciden no dirigirle la palabra a Lucía que lo hagan, pero que no condicionen a los demás y dejen relacionarse a cada cual con quien les dé la real gana. Dicen que Daniela se viene arriba cuando es salvada por los votos de la audiencia, y tienen toda la razón. Es entonces cuando sale la peor Daniela, déspota y faltona. Pero es que Ruvens y Óscar están desde hace días subidos del verbo subir. El ego inflado de uno se retroalimenta con el del otro y juntos pueden llegar a resultar más repulsivos que por separado, si cabe. Muy superficial hay que ser para celebrar que existan los ‘landistas’, que lejos de ser fans del gran actor Alfredo Landa son los seguidores de Óscar.

En la gala de los familiares estos han sido quienes nominaron mientras los concursantes veían todo desde el pabellón de pruebas (¿por qué dejaron de llamarlo “puebódromo” si era un -ironía ON- nombre precioso -ironía OFF-). Y lo hicieron así:

Nominados: Daniela (está nominada hasta el final por los superpoderes), Edi, Adrián y Laura. Aunque Jorge Javier les advirtió de que no pactaran las nominaciones viendo cómo nominaron no debieron hacer mucho caso. Destaca la exacta coincidencia de las madres de Daniela y Maica. Óscar estaba deseando ser nominado por ambas concursantes, aún más que se posicionen el domingo en su contra. Lo primero no pudo ser porque nominaban los familiares, y lo segundo tampoco porque no salió a la palestra. En todo caso, él tiene ventaja porque no puede nominar (ni él, ni su hermana anoche). Algunos, como el padre de Jorge, estaban más perdidos que un ciego jugando al escondite.