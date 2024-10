Gran Hermano, en directo: el día después

08:17 H Empezamos

Buenos días! Aquí Ada a todo color. Jorge le intenta explicar a Nerea que no tiene razón. Ella insiste en que le parece mal que Luis no le haya dado un abrazo cuando estaba llorando. Y Jorge le dice que ella estaba llorando por la impotencia de no haberse salido con la suya, de modo que Luis no tenía que abrazarla. Jorge le insiste que vaya ella a dar el abrazo, Luis se acerca en este momento y Nerea se va con él dando las gracias a Jorge y diciendo que lo entendía.

Un segundo después Nerea está de brazos cruzados en el baño reprochándole a Luis que la vea llorar y no vaya a darle un abrazo. Lo que ha hablado con Jorge se le acaba de borrar. "Vale, me queda grabado. Si te veo llorar tengo que ir y darte un abrazo", cede el recién readmitido Luis. Pero Nerea no quiere que lo haga, quiere que quiera hacerlo. "¿Pero no te sale?", le dice. Y él le responde que claro que le sale y le da un beso. La respuesta de ella es insistir en que lo haga o si no, deja la relación. Y le añade: "¿pero de verdad que lo vas a hacer? Porque me has fallado tantas veces...".

Después se van a la cama y Luis le da unos cuántos besos de buenas noches. Nos quedamos en blanco y negro.