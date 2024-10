Maica, dispuesta a plantarle cara a Ruvens: "Quiero que retire todas las mentiras que ha dicho sobre mí"

Así se lo ha confesado a 'las fresis'. Durante la tarde de este viernes, después de una gala que había dado para mucho, Maica charlaba con sus dos grandes amigas, Daniela y Lucía . Previamente, Ruvens le había recriminado a Maica sus palabras en la despedida falsa del día que salió de Guadalix para poner rumbo a Roma: cree que no fueron positivas para él y el resto de sus compañeros. Ella se ha defendido asegurando que su único objetivo era que las personas que más quiere ahí dentro no estuvieran mal.

Después de reposar esta conversación, Maica ha llegado a una conclusión: "Me dirigí a las personas que más me importan aquí y que estaban llorando, intenté darles los mejores ánimos que pude. Y que él use eso para decirle a todo el mundo que no soy clara, que me quiere subir a la palestra...". "Te ha hecho un traje, tía", le ha respondido Daniela.