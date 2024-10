El momentazo del 'detective Óscar' presenciando a Edi y Violeta en pleno acto sexual: "Hagas lo que hagas, ponte bragas"

Violeta está en crisis con Edi. La joven ha asegurado en la casa de 'Gran Hermano' que no le da la estabilidad que necesita y eso es algo que no quiere en su vida. Una Violeta que señalaba en el confesionario que el físico de Lorenzo , el concursante italiano que ha ido a la casa de Guadalix de intercambio , era espectacular: "Está muy bien, es guapísimo. Tiene cara, tiene cuerpo, tiene estilo... es un pibón". No obstante, confesaba que Edi le había atraído más cuando le conoció.

Violeta se desahogaba con Luis y Nerea al día siguiente y mostraba su arrepentimiento de hacer un nuevo edredoning con Edi: "No sé para qué me complico la vida, con lo a gusto y feliz que estoy yo sola". Además, le prometía a la pareja que le dirá pronto las cosas claras al gallego para quedar con él como amigos: "Me gusta la gente lineal. Si una persona no me da estabilidad, no la quiero como pareja".