Vanessa pide a Javi que abandone ante el estupor de Jorge Javier Vázquez por su actitud: "Eso no es amor, es tiranía emocional"

Vanessa era expulsado por el público con un 80% de los votos y ella decidía pedir a Javier que abandonase junto a ella

Jorge Javier Vázquez, a Javier tras decidir abandonar: "Siento muchísimo perderte como concursante de 'GH', no te lo mereces"

Vanessa se rompía al pensar en la posibilidad de separarse de su marido: "Mi apoyo es Javi y si me voy se queda aquí dentro"

Vanessa o Daniela, este era el duelo por la expulsión, en la que los porcentajes estaban muy diferenciados y que iba a separar a dos amigas de la casa de Guadalix. Llegaba el momento de que Jorge Javier Vázquez comunicase la decisión definitiva: "El público ha decidido que debe abandonar la casa... Vanessa". Y esto iba a provocar un terremoto entre el matrimonio gallego, ya que la expulsada pedía a Javier que abandonase para estar con ella.

Vanessa graba un mensaje a Javi antes de salir de la casa pidiéndole que abandone

Vanessa, antes de marcharse de la casa grababa un mensaje a su marido, ella podía decidir lo que decir, si animarle a que continuara en el concurso o insistir en el abandono. Pero, antes, Jorge Javier Vázquez le comunicaba a él que su mujer había sido la expulsada, ante lo que entonaba una clara reacción: "Yo me voy con ella".

Tras esto, llegaba el momento de que Javier conociese el contenido del mensaje. "Nuestros presentimientos eran ciertos, me voy expulsada, me gustaría que siguieses pero no puedo porque no me encuentro bien. Te necesito a mi lado, me da mucha pena que esto se acabe para ti también, pero es que estoy mal y lo único que me va a reconfortar es estar contigo", le decía ella en estas imágenes y él tenía unos momentos para pensárselo.

Él no dudaba en decir que se marchaba con ella, si es lo que necesita, pero Jorge Javier le pedía que se lo pensase: "Vanessa va a tener tiempo de reflexionar, es conveniente que llegue a plató, vas a tener la oportunidad de hablar con ella cuando esté aquí, pero me gustaría que se enfríen las cosas y vamos a reflexionar".

Y este tenía una conversación con el presentador en la que confesaba que le "apetecía continuar" en el programa, pero teniendo claro que su "mujer está por encima de 'Gran Hermano".

Las palabras de Jorge Javier a Vanessa ante su decisión de que Javi abandone

Vanessa entraba al plató y Jorge Javier le decía algo como reflexión ante su actitud hasta el momento: "Estamos todos un poco desbordados con la situación, ¿qué va a pasar con Javier? Te lo voy a decir claramente, él se quiere quedar, otra cosa es que tú, de una manera muy egoísta, pensando únicamente en ti y siendo incapaz de ponerte en su lugar quieras que abandone. Te pido, por favor, que no seas tan manipuladora y que le dejes disfrutar de su concurso".

Palabras que ella aseguraba no compartir: "Me está pareciendo surrealista, sé perfectamente lo que tengo con él y lo que he hemos hablado, fuera para mi Javi es mi bastón, llevo una semana muy mal dentro de la casa y lo que tengo yo dentro solo lo sé yo", pero el presentador le preguntaba si no pensaba en lo que podía querer su marido: "¿Qué pasa con él?"

Pero esta pregunta no le hacía pensar, Vanessa insitía en que la realidad es que necesita a su marido junto a ella y tenía claro que queria su abandono de la casa: "No sabéis cómo es mi vida fuera y cómo le necesito fuera".

"Date la oportunidad de crecer como persona y que él crezca como persona. Es absolutamente incomprensible tu decisión, nadie lo entiende. No intentes arrastrar a Javi en tu dinámica, se lo está pasando bien y ha dicho que hará lo que tú quieras", continunaba exponiendo el presentador.

Vanessa, podía volver la conversación que tenía con Javier en la casa sobre el posible abandono si ella era la expulsada, en la que Javier le aseguraba que se iba con ella ante los reproches de su mujer, pero la recién expulsada insitía en lo mismo en plató tras ver las imágenes y esto hacía reaccionar a Jorge Javier: "Eso no es amor, es tiranía emocional. ¿No lo has visto? Le estás empujando a hacer lo que tú quieres y le manipulas para que haga lo que tú quieres".

Vanessa pide a Javier que abandone y este lo duda: "Lo hago"

Tras esto, llegaba el momento. Vanessa, desde plató, conectaba con Javier en directo y rompía en llanto. "Sabes que estoy rota sin ti y siento que no se me entienda. Me siento mal, pero te necesito por encima de todo", le decía ella y él se mostraba a su lado: "No es tan difícil de entender, yo no he dudado en ningún momento, si estás mal tú estás por encima de todo. Hay que estar al lado de las personas cuando lo necesiten. ¿Cómo no voy a estar allí? Parece mentira".

"¿Vas a venir conmigo?", preguntaba ella con ganas de escuchar la respuesta definitiva, él no dudaba en decir un rotundo "claro" y ella, entre lágrimas, solo aseguraba tener muchas ganas "de llegar a casa".

"Te he dicho que mañana te vas a despertar y te vas a arrepentir, te veo llorar y no me conmueves absolutamente nada porque he visto esta escena tantas veces... esto es lo que hay, decide lo que quieras. Tu marido está dentro, haciendo su concurso y tú le estás pidiendo que abandone por ti", entonaba Jorge Javier.

"¿Qué hace Javi? Continúa o abandona", le preguntaba Jorge Javier a Vanessa y ella no dudaba en reiterarse: "Javi, por favor, abandona". Pero el presentador tenía que escuchar la decisión del concursante: "Javi, ¿tú qué decides?".

"Abandono, no hay problema, lo hago", respondía él. "¿Le ves convencido?", preguntaba directamente el presentador a Vanessa, que afirmaba esto: "Claro que sí, ¿cómo no va a estar convencido? Si es la persona que comparte la vida conmigo"

Por tanto, Jorge Javer Vázquez se dirigía a Javier tras tomar esta decisión al ver que no había vuelta atrás: "Javier, lamentablemente te dejamos con el 'Super' para organizar tu salida, siento muchísimo perderte como concursante de 'Gran Hermano' y te digo una cosa: 'no te lo mereces".

Así reaccionaba Vanessa a su expulsión

En el momento que Jorge Javier le comunicaba a Vanessa su expulsión, Daniela, al saber que su compañera era la que tenía que abandonar la casa y con un 80% de los votos, le dedicaba unas palabras de aliento: "Me vas a tener fuera, tienes a mucha gente que seguro que te quiere. Ha sido así por algún motivo, el universo y los guías espirituales que te protegen no lo hacen por maldad, es para darte algo mejor. Siempre digo que mis ángeles me protegen".

"Estoy en 'shock', no sé Daniela, ahora mismo no te estoy prestando atención porque estoy muy nerviosa", le respondía ella, que estaba asimilando que su experiencia en 'Gran Hermano' ha terminado.

La última conversación de Vanessa con Edi, Óscar y Ruvens tras ser expulsada

De una manera muy diferentes se tomaban otros la marcha de Vanessa de Guadalix. Los primeros en enterarse de su expulsión iban a ser Edi, Óscar y Ruvens, sus mayores enemigos en la casa, reacción que ella podía ver. “Yo ya no me creo nada, hasta que o vea con mis propios ojos… aun así”, reaccionaba Edi al saber su expulsión, de la que confesaba que “se alegra” de que no esté en la casa.

Ruvens aseguraba que ha tenido una conversación con ella y han querido dejar las rencillas a un lado, pero era lo que esperaba. “Me he sentido aliviado, estaba preocupado por si salía Daniela y porque en la casa pequeña sufrí mucho a Vanessa y a su marido”, decía Óscar. Vanessa, que podía ver todo, podía decirles algo, pero aseguraba que “no le apetecía” porque ellos ya estaban bastante contentos y felices.

Pero los tres si querían dedicarle unas palabras de ánimo. Ruvens le deseaba que todo le vaya bien fuera. “Es un juego, hay que diferenciar lo que pasa aquí que lo que pasa en la calle, si el día de mañana quieres que hablemos estoy abierto. Siento mucho verte así”, entonaba Óscar. A lo que Edi añadía: “Desearle que fuera le vayan las cosas bien, en la casa no queríamos que estuvieras, pero no quita una cosa para la otra”.