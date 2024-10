Gran Hermano en directo: El debate

22:15 H Javier y Vanessa enfrentan su salida de la casa

Javier ha dejado claro que no se arrepiente de haber abandonado la casa, convencido de que "no hay mal que por bien no venga". Su aparición ha sido recibida con una ovación, y él se muestra firme y satisfecho con su decisión.

Vanessa, por su parte, mantiene una postura seria y firme, mostrando una actitud que no exige comprensión, sino respeto por la situación. Ambos, desde sus perspectivas, proyectan una convicción sólida ante los cambios que implica su salida.