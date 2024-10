Jorge rompe a llorar a lágrima viva tras recibir la llamada de su madre en el confesionario: "Te quiero mucho"

"No valoramos lo que es... soy muy afortunado. Tengo mucha suerte y tengo que agradecer la oportunidad", señalaba, no sin antes asegurar que le gustaría hablar con sus padres: "Cualquiera de los dos sería especial". El presentador de Telecinco le pedía que mirase el teléfono fijamente. Un teléfono que sonaba. "¿Hola?", pronunciaba la madre de Jorge. "Hola mamá" , respondía Jorge, desatando lo que iba a ser una auténtica 'lluvia de lágrimas'.

Jorge, casi sin poder articular ninguna palabra, les preguntaba si estaban bien y señalaba que si ha hecho algo no ha sido queriendo: "No es mi intención. Somos personas y me equivoco. No es fácil, es muy duro". Un Jorge que cerraba los ojos cada poco tiempo y visiblemente emocionado. Ion le pedía a Jorge que se despidiese y Jorge estallaba a llorar como nunca hemos visto en el concursante: "Te quiero mucho. Gracias". Tras estas últimas palabras, el concursante miraba a cámara y le daba las gracias a todos, tapándose con las manos los ojos: "No puedo hablar".