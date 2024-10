Maica estalla como nunca antes contra Adrián: "Eres muy obsceno diciendo ese comentario"

Maica y Adrián han protagonizado uno de los momentos más tensos de la edición

"No voy a permitir que nadie me diga ese tipo de cosas", ha dicho la murciana al terminar la discusión

El cara a cara definitivo de Maica y Adrián: "Siempre hago lo que siento, si no me sale, no me sale"

El programa de este lunes ha traído consigo el ya conocido 'Tribunal de los oficios', o lo que es lo mismo, el reparto de tareas en la casa. Para ello, Laura Madrueño ha conectado en directo con los concursantes pero al hacerlo se ha encontrado con algo inesperado: Maica y Adrián estaban protagonizando una fuerte discusión.

Lo que parecía una discusión precisamente por tareas de la casa, se ha convertido en uno de los momentos más tensos de la edición: "Me achacas una cosa, pues yo te achaco otra, hija", le ha dicho Adrián a la murciana. "Yo achaco realidades, tú mentiras", se ha defendido ella.

Ha sido entonces cuando el Súper ha intervenido para anunciar que Jorge era el nuevo Minisúper de la semana. Una vez había anunciado cuál iba a ser su plan semanal, Ruvens ha lanzado un comentario que ha vuelto a hacer estallar todo: "Podéis seguir discutiendo Maica y Adrián".

Maica ha asegurado que ella no tenía "nada que discutir": "A mí gente que se inventa cosas y deja mal a otra gente... Paso, paso por completo". "Ahora yo veo visiones", ha replicado Adrián. "No, sueñas conmigo, que es peor", le ha contestado rápidamente ella. Él tampoco se ha quedado callado y ha replicado de nuevo: "Mejor no te digo lo que he soñado, no vaya a ser que se te quite el cuento de hadas".

Maica, a Adrián: "Me merezco unas disculpas"

Pero, lejos de finalizar la discusión, ésta ha continuado: "Mi cuento de hadas nunca se me va a quitar, ¿y a ti el de hacerte ilusiones?", le ha contestado provocando la sorpresa de sus compañeros, que han alucinado con la respuesta. Adrián le invitaba a entrar en guerra si era lo que quería, pero ella le cortaba: "¿Sabes qué? No me voy a bajar a donde quieres que me baje".