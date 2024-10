Maica revela que una tarotista le dijo que iba a terminar con un italiano: "Cuando vi a Tomasso me dio un flechazo"

El intercambio cultural entre 'Gran Hermano' y 'Grande Fratello' ha provocado que el amor sobrevuele los países. Maica ha llegado de Italia muy ilusionada después de convivir unos días con Tomasso . "Cuando le vi a mí me dio un flechazo allí. Dije, 'no hay otro", le ha comentado Maica a Óscar".

Óscar le ha preguntado inmediatamente si se había enamorado del italiano, pero Maica no ha querido contestar al cien por cien: "No lo sé. Estoy fatal". La concursante ha estado hablando con Shaila, la concursante italiana que ha venido a España. Maica le ha explicado que ha sentido cosas por Tomasso .

Shaila se ha quedado muy sorprendida por la noticia: "Me vuelvo loca. No veo la hora de ir a Italia y preguntar si le ha gustado Maica". Por otro lado, Óscar ha seguido insistiéndole a su amiga si no había habido algún beso. "En el confe discutiendo me dio un beso en el hombro", le ha indicado Maica.