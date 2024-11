El ataque de nervios de Laura antes de su pasaje del terror: Jorge tiene que acudir al rescate

La concursante, presa del pánico, no se atrevía a pasar al túnel del terror de 'Gran Hermano'

Jorge termina haciendo el recorrido con Laura sin soltarla

El 'Súper' llamaba a Laura para que atravesase el 'Orfanato del pánico' de 'Gran Hermano'. En ese instante, la concursante empezó a sufrir un fuerte ataque de nervios en el que tuvo que ser asistida por sus compañeros.

Laura era presa del miedo y no quería hacer el túnel del terror. La hija de María José Galera empezó a llorar diciendo "no, no, no". Manu fue el primero en acudir a ella para darle ánimo, pero pronto que unirían Adrián, Juan, Edi y Jorge porque Laura no parecía cambiar de opinión.

"¡Venga, que eres una guerrera!", le dijeron mientras parecía que ella se encaminaba hacia el inicio del trayecto. "No, no puedo. No quiero", contestaba sollozando. "Que no te llevamos al matadero", le explicaba el Súper. "Que no voy a entrar a ningún lado", se mantuvo ella llorando aún más.

Los chicos se ofrecían entonces a acompañarla a la puerta. "Que no, que no me atrevo a entrar yo ahí sola". Empezó sonar una trompeta militar, así que Jorge se dispuso a acompañarla y Laura por fin entró en el pasaje del terror, gritando nada más empezar.