Ruslana le canta a las cicatrices que deja la vida en 'La balada', el nuevo single que suena en 'Gran Hermano'

El pasado martes, durante la emisión de la gala 'Límite 48h', las redes, sorprendidas, se emocionaron al escuchar 'La balada' de Ruslana. Y no es para menos, desde que en la última edición del Coca-Cola Music Experience, la benjamina de OT 2023 estrenó el tema, la demanda de los fans fue inmediata. La espera terminaba hace unos días, cuando Ruslana lanzaba en las plataformas digitales este nuevo single de su primer trabajo. ¡Te lo contamos todo aquí!

Producido por D3llano y escrito de la mano de Aroa Lorente Rodríguez (la artista Samuraï, autora de baladas como 'Palabra Prohibida' o 'En los espejos') y Delgao, Ruslana fusiona su estética rockera y de “chica mala” que hemos escuchado en su paso por el concurso así como en temas como 'Las chicas malas desafinan' o 'me he colado de mi ex' pero con un interior puro, veraz y una guitarra frágil que, fusionada con los angelicales coros, parece pedir piedad.