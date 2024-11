Gran Hermano, en directo: Óscar y Ruvens llevan su relación a un divertido "tira y afloja" sin descanso

Los vampiros: Manu, Laura, Edi, Óscar y Ruvens viven de noche y los humanos: Nerea, Luis, Violeta, Daniela, Maica, Adrián, Jorge y Juan, utilizan la casa durante el día. Ambos grupos apenas coinciden, esto ha hecho que la convivencia sea mas pacífica, aunque sigue habiendo quejas por la limpieza de la casa.

Jorge es el nuevo mini-súper y ayer dejó claro que no le gusta como se están desarrollando las tareas de limpieza en la casa. Esta queja molestó al resto de sus compañeros del grupo de los humanos, ya que consideran que todos limpian y que Jorge, no es precisamente el que mas lo hace. Para Maica y Daniela es un "pesado", y hasta su amiga Violeta dice que no le entiende.

