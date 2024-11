Saltan chispas entre Ruvens y Daniela tras protagonizar una discusión en directo: "Eres un mentiroso y un falso"

Daniela activó el protocolo de abandono pero esperará a la gala de este jueves para saber la decisión de la audiencia

Ruvens, sobre Daniela: "Me insultó, se pasó y me empezó a amenazar, además de acercarse a una distancia muy corta y provocarme..."

Los colaboradores opinan del rechazo de Daniela a Ruvens: "Es una tía clara, hace bien en no darle un abrazo"

Daniela no puede más. Su última discusión en la casa de 'Gran Hermano' con Ruvens ha terminado con la concursante colombiana queriendo abandonar el concurso. Maica intentaba que entrase en razón, pero Daniela estaba completamente fuera de sí y rompía a llorar: "Me he equivocado pero me quiero ir. Lo siento, me quiero marchar".

Unas lágrimas que Ruvens -que ha protagonizado ya alguna discusión que otra contra 'las fresis' (Daniela y Maica)- no se creía. Al menos, así se lo decía a Edi: "Ahora está llorando. ¡Venga ya!", le decía a un concursante gallego que aseguraba que "es lo que toca ahora, es el siguiente capítulo". Daniela, mientras tanto, estallaba junto a Adrián y Maica y propinaba palabras sobre Ruvens del estilo de "falso", "hipócrita" o "mala persona", además de "gente sin valores y sin ética", refiriéndose también a Laura.

Daniela no aguanta más

"He estado en la palestra desde la primera semana", confesaba Daniela. Posteriormente, se desahogaba en el confesionario de 'GH' y mostraba su deseo de irse para estar sola y volver al día a día que ha tenido siempre. Estas ganas de abandonar rompían a Maica, salvada hace unos días y que lloraba desconsolada por si no veía más a Daniela. Ruvens todo esto lo veía como un "paripé" y Edi señalaba que la nominación es algo que no le gusta nada a Daniela. "No le beneficia hablar, porque no sabe", aseguraba Ruvens.

Daniela y Ruvens, cara a cara

En directo, Daniela aseguraba que esperaría al jueves para dejar todo en manos de la decisión de la audiencia: "Estoy más tranquila. Lo dejaré en manos de la gente que me apoya". Además, confesaba que tras la bronca con Ruvens, todo ha supuesto "dos pasos hacia atrás. No habrá retorno, al menos por mi parte". Y aseguraba que "no sabe mantener las formas". Ruvens saltaba y Daniela le pedía que dejase de mentir y darle "vueltas a las cosas".