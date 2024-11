La primera expulsada de esta edición se ha sincerado acerca de sus sentimientos por el gallego

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado cuáles son sus sentimientos por Edi actualmente

Elsa revela el motivo real por el que se apuntó al casting y la decisión que tomó antes de entrar a 'GH'

Cuando salió de la casa de 'Gran Hermano' como primera expulsada de la edición, Elsa Mateos aseguró que solo veía a Edi como a un amigo y se mostró muy sorprendida que fuera se hubiera visto que había feeling entre ellos. Poco después fue a 'En todas las salsas', vídeo podcast de mtmad, donde comentó lo mismo. Pero ahora ha cambiado de versión y lo ha hecho en una entrevista en 'Fórmula TV'.

La vasca ha asegurado que, en un primer momento, ningún chico le atrajo, pero que 'Gran Hermano' te cambia los esquemas porque, al igual que fuera no se le da pie a seguir hablando a una persona que no te parece atractiva de primeras, en la casa de Guadalix de la Sierra se tiene que seguir conviviendo: "¿Qué pasa? Que ahí es 24/7, entonces aunque no me gustes tengo que convivir contigo. Entonces van transcurriendo los días y no sabría decir si fueron los tres, cuatro o dos últimos días, creo que fueron los tres últimos, pues yo empecé a ver a Edi distinto, como con otros ojos".

"Empecé a buscarle más y creo que era mutuo", ha comentado Elsa, que cree que estos sentimientos se reforzaron porque ella no tiene relación con su familia: "Eso al final a mí me hace tener una carencia de amor y de atención muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estaba con Edi y me abrazaba y estábamos juntos yo sentía protección y amor leal. Sentía que me quería de verdad y que no me podía pasar nada malo".

"Eso al final es muy fuerte porque hacía muchos años que yo no sentía eso, entonces al final inconscientemente iba buscando eso porque yo como persona necesito ese cariño y esa protección", ha explicado la amiga de Maite, que piensa que no pudo desarrollar esos sentimientos por Edi ni saber qué eran exactamente porque no se quedó más tiempo en la casa: "Me expulsan de la casa y entonces no sé si me gusta, porque yo necesito tiempo para saber si una persona me gusta".

