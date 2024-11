Gran Hermano, en directo: última hora de la gala de expulsión

22:37 H Conexión con la casa

Jorge Javier conecta con la casa, les pregunta como llevan la prueba semanal de la coreografía y los concursantes se ponen a bailar reggaeton de inmediato. Al presentador le llama la atención como baila Óscar y él asegura entre risas que "hace lo que puede".

Los nominados hablan sobre cómo se encuentran y Laura rompe a llorar: "No me gustaría irme de aquí porque estoy aprendiendo mucho de mi misma y me queda mucho por mejorar. A Manu me lo llevo para toda la vida, siempre me va a tener a ir, lo que pasa es que la situación es muy complicada porque no sabemos como pueden estar las cosas fuera (en cuanto a su discusión de esta tarde)". "No se en qué punto está nuestra relación pero lo que si se es que siempre vamos a estar el uno para otro fuera", contesta Manu y Laura asegura que "sí estaría al lado de él y quiere que sea su novio". "A mi me gustaría seguir conociéndola", responde Manu. Laura termina la conversación con el presentador asegurándole que tiene "una mala sensación" con esta noche.

Daniela, la tercera nominada, dice que está "tranquila y que confía en que el universo haga lo mejor para ella".