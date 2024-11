Maica descubre que Tomasso no quiere nada con ella y le planta cara: "Me dijiste que te gustaba, eres un 'cucaracho"

La modelo se ha enterado por el resto de concursantes que Tomasso ha ido diciendo que no está enamorado de ella

Maica se ha sentado a hablar con Tomasso y ambos se han dicho las verdades frente a frente

Tommaso comenta en la casa que no quiere nada con Maica mientras ella idea cómo ligar con él

La situación en la casa de 'Gran Hermano' se ha descontrolado en las últimas horas. Los nervios de los concursantes han salido a flote, sobre todo en Maica y Tomasso. La modelo ha descubierto que el italiano ha estado hablando de su "amistad" dentro de la casa con el resto de compañeros.

A Maica le ha molestado que no haya sido capaz de hablar primero con ella. La concursante ha salido de la prueba de baile y se ha encontrado a Tomasso hablando con Laura. Inmediatamente, Maica no se ha podido contener al ver a su compañera con el italiano: "Es una mete mierda y es lo único que sabe hacer".

Minutos después, la actitud de Maica ha cambiado cuando se ha enterado por Adrián lo que Tomasso le había dicho a Laura y también al resto de los habitantes de 'Gran Hermano': "Lo ha dicho con buenas palabras, él no tendría nada contigo aquí dentro. Dice que no eres algo esporádico, a lo mejor fuera puede surgir algo, pero aquí dentro no".

Por otro lado, Adrián le ha explicado que el italiano ha dicho que en el vídeo en el que salía llorando tras la marcha de Maica en 'Grande Fratello', en realidad se estaba quitando las legañas. Maica ha alucinado con la información: "A mí no me ha dicho eso, me ha dicho que es muy tímido y que aquí le da vergüenza hacer algo. ¿Y se lo tiene que contar a toda la casa antes que a mí?"

La modelo ha ido directamente a hablar con Laura para que le contase lo que había hablado con Tomasso. Laura le ha contado lo mismo que Adrián y le ha dicho lo que pensaba de la situación: "Hemos pensado que tú te habías montado la película, pero si tú me dices lo contrario, yo te creo".

Maica ha seguido disgustada tras las palabras de Laura: "No me puedo creer lo que me ha hecho. Qué cucaracho, me dijo que sentía cosas bonitas por mí, que había una conexión especial. Vi los vídeos y sí eran sus lágrimas aunque ahora diga que no. Me siento ridícula. Cuando salgáis ya veréis los vídeos".

Maica le planta cara a Tomasso tras enterarse de lo que ha dicho: "Me has hecho daño"

Ya en la habitación rosa, Maica ha tenido una larga conversación con Tomasso. La modelo le ha cantado las cuarenta al italiano después de lo que sus compañeros le habían explicado. "Tú me dijiste en Italia que te gustaba... Y luego aquí, que había una conexión... Me pareces un cucaracho".

Maica, muy enfadada, le ha señalado a Tomasso lo mal que se siente después de lo que ha descubierto: "Me dices cosas que no son ciertas y a mis compañeros les has dicho otras cosas. A mí ya se me ha ido la conexión, tú hoy me has hecho daño". Tras esto, el italiano se ha defendido de las acusaciones de la modelo.

"Les he dicho a tus compañeros que si te hubiera encontrado fuera, no sería la misma cosa. Yo no soy un cucaracho, nunca he dicho que estaba enamorado. Ese 'me gusta' que te dije puede significar muchas cosas. Es como si digo que a mí me gusta Ruvens, me gusta Óscar...", ha aclarado el italiano.

Además, Tomasso ha recalcado que él "no estaba llorando en el vídeo" que le pusieron en el confesionario cuando ella se marchó de Italia. "Ese vídeo lo han hecho a posta para causarte ese sentimiento, quieren estas cosas, querían que nosotros estuviéramos juntos. Si yo jugara a su juego, estaría contigo, pero el sentimiento no es un juego".