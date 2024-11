En una entrevista con 'Fórmula TV', Elsa Mateos ha confesado que en sus últimos días en la casa de Guadalix de la Sierra comenzó "a ver distinto" a Edi , pero que no pudo identificar si eso era el comienzo de unos sentimientos que iban más allá de la amistad porque se produjo su expulsión de 'Gran Hermano' y ya no pudo seguir explorando qué sentía realmente por el gallego, que ya había iniciado un romance con Violeta .

Sobre esa relación también se ha pronunciado la amiga de Laura en la mencionada entrevista, en la que ha confesado que ha comenzado a dudar de los sentimientos de la amiga de Nerea por el empresario: "Llego hasta a dudar porque ella reitera mucho que todos se enamoran de ella en la calle y que le dice [a Edi] 'solo me faltas tú'. Entonces realmente me llego a preguntar si le quiere de verdad o si es solo un capricho, eso de 'tú no te me vas a escapar y voy a conseguir que también te enamores de mí'. Ha llegado al punto ya de que lo repite tanto que me hace dudar de si tiene sentimientos por él".