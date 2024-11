Salta la tensión entre Vanessa y María José Galera en plató: "¡No me mandes callar!"

Con la expulsión de Laura , la que dejaba completamente rota a la concursante al tener que despedirse de Manu , y su inminente llegada al plató tras salir de la casa de Guadalix , iba a poder encontrarse con Lucía, Vanessa, Javier, con los que no ha tenido una buena relación durante el programa, y otros excompañeros del concurso, los que se pronunciaban sobre esto.

"Estoy deseando recibirla aquí con los brazos abiertos", decía Vanessa con ironía, que tenía ganas de decirle las cosas claras a Laura, con la que enfrentamientos no le habían faltado en la casa y esto hacía reaccionar a María José Galera, visiblemente enfadada: "Cuídadito con mi hija, que soy madre igual que tú". A lo que la exconcursante respondía: "Pues que no se meta en 'Gran Hermano' si no sabe defenderse sola. Estamos opinando de un programa, igual que opinan de mí yo lo hago de los demás.